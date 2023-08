Atti finanziari, capigruppo su variazioni bilancio: altri approfondimenti prima dell’aula

L’amministrazione comunale invece è certa che ci possano essere i margini per esitare favorevolmente le variazioni più importanti e sul tavolo c’è inoltre la questione delle royalties estrattive che una norma approvata dall’Ars svincola temporaneamente dalla destinazione vincolata. Su questo versante sono in atto confronti tecnici e la giunta vorrebbe ottenere il via libera per variazioni a copertura di progetti finanziati come i lavori per la scuola “Solito” e quelli del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. Questioni che probabilmente l’assise civica si troverà ad affrontare e la convocazione disposta dal presidente Sammito sembra voler andare nella direzione di un confronto preliminare tra consiglieri e amministrazione.