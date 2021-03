Attività commerciali “spaccate”, minore dal gup: è accusato di più colpi

Gela. Una stazione di servizio, un bar-tabacchi e almeno un’altra attività commerciale, nella zona di via Tevere. Furono tutti obiettivi della banda delle “spaccate”, in azione due anni fa. Dopo diversi colpi, messi a segno nell’arco di pochi mesi, i poliziotti del commissariato arrivarono all’arresto di un minorenne, accusato di aver fatto parte della banda. Ne risponderà a fine mese, davanti al gup del tribunale minorile di Caltanissetta. Il giovane, già rispondendo al gip, ammise il proprio coinvolgimento nella gran parte delle azioni imputategli. Venivano usate auto rubate, trasformate in ariete per sfondare le attività commerciali e fuggire con la refurtiva.