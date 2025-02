“Atto di indirizzo votato per una scelta personale”, Di Benedetto: “Su sanità non devono esserci divisioni”

Gela. Ieri, a conclusione della seduta fiume convocata per valutare gli aspetti più delicati del sistema sanitario cittadino, è rimasta in aula, insieme ai consiglieri di maggioranza, votando a favore dell’atto di indirizzo, mentre il resto dell’opposizione ha scelto di lasciare i lavori. Il consigliere comunale indipendente Antonella Di Benedetto si è mossa in questa direzione ma senza uno sfondo politico. “Ho deciso di votare l’atto di indirizzo – spiega – perché, inizialmente, l’accordo con l’opposizione era appunto di sostenerlo. Poi, c’è stato l’inserimento del punto sull’autonomia dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, che è sembrato un chiaro richiamo alla linea del solo Di Paola. In realtà, anche l’onorevole Scuvera si era espresso in questi termini. In ogni caso, ho ritenuto che su un tema delicato come la sanità non possono esserci divisioni. Io stessa, a livello personale, ho dovuto affrontare vicende connesse alla sanità locale. E’ una questione fin troppo intima e non possono esserci colori politici”. Di Benedetto non prende le distanze dal resto della minoranza consiliare.