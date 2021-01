Quattro parti naturali il 31 dicembre, Leonardo è l’ultimo nato dell’anno

L’equipe medica è composta dai medici Loredana Collura e Rino Ferraro, ostetrico Emanuele Scicolone.

Non è da escludere che in giornata possa venire alla luce il primo bimbo nato nel 2021. Due donne in dolce attesa sono invece positive al Covid. Una in cura al pronto soccorso Covid, l’altra a casa. Una alla 36esima, l’altra 37esima settimana.