Aula approva regolamento per consulta turismo, è ancora polemica sull’operato dei dirigenti

Gela. Nonostante i troppi atti incompleti che ancora arrivano in consiglio comunale, l’aula, dopo il nulla di fatto di ieri sera, è invece riuscita ad approvare il regolamento che istituisce la consulta del turismo. Dietro, c’è soprattutto il lavoro della commissione sviluppo economico, presieduta da Rosario Faraci e composta da Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso. Dopo anni, si cercherà di far funzionare un organismo, composto da associazioni, operatori del settore e politica. Il turismo è una delle tante “incompiute” di questo territorio. Fermo al palo, soprattutto nel confronto con aree, anche limitrofe. Questa volta, non ci sono state “dimenticanze” e anche la richiesta di emendamento, formulata su un articolo dal consigliere Diego Iaglietti, è “rientrata” in pochi minuti. L’aula, seppur il consigliere di “Avanti Gela” Salvatore Scerra abbia sollevato alcune perplessità, ha dato voto favorevole anche all’immediata esecutività dell’atto. A detta del vicesindaco Terenziano Di Stefano e del consigliere Faraci, in questo modo il percorso verso gli avvisi pubblici sarà più breve. Allo stesso modo, sono stati approvati due debiti fuori bilancio, ma solo dagli undici consiglieri di maggioranza rimasti in aula. Quello dell’istruttoria dei debiti e di altri atti, troppo spesso monchi, rimane però un caso, più che spigoloso. Dopo che nel corso della seduta di ieri sera è stata accertata l’assenza di alcuni articoli del regolamento per l’adozione delle aree verdi, almeno nella versione trasmessa ai consiglieri, in aula è arrivato il ritiro ufficiale dell’atto, portato in aula dall’assessore Grazia Robilatte. Il dirigente di riferimento ha ammesso la “svista”, ma senza placare le perplessità della commissione bilancio, da mesi in prima linea nel denunciare i troppi “buchi” della burocrazia comunale.