Aumenta ancora il contagio Covid in città, 173 nuovi casi e 85 guariti: 1.536 positivi

Gela. Sta salendo costantemente il numero dei contagiati da Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, si riscontrano 173 nuovi casi, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono 85. In totale, la curva dei positivi sale a 1.536. Due pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria, perché positivi al Covid.