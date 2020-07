Aumentano i contagi in città, ricoverato pensionato positivo al covid-19

Gela. Un pensionato di 89 anni è risultato positivo al coronavirus. Si tratta del terzo caso nell’ultima settimana. Anche in questa circostanza i sanitari del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele”, che avrebbero confermato il contagio, hanno deciso di ricoverare il paziente presso il centro Covid dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta nel rispetto della volontà del manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, che punta ad ottenere una “efficienza assistenziale” tramite la “concentrazione dei casi in un unico presidio ospedaliero”. Una logica che pare spiazzare, ancora una volta, il rilancio dell’offerta sanitaria potenziale dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di via Palazzi congelato in un ruolo di accettazione urgenze e l’impossibilità a garantire interventi chirurgici e ricoveri.