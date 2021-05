Aumentano i numeri delle scommesse sportive grazie ad un finale di stagione infuocato

Le scommesse sulle Olimpiadi vedranno ben 39 sport protagonisti con 339 medaglie d’oro in palio. Le scommesse sportive in questi mesi inoltre vedranno anche grandi eventi singoli su varie discipline. Dalle scommesse su Roland Garros e Wimbledon per il tennis, passando per il Giro d’Italia e il Tour de France per il ciclismo. Per gli amanti delle scommesse sui motori vivremo tantissimi weekend in compagnia della formula1 e motogp. Infine le scommesse a palinsesto per il basket ci saranno il campionato nostrano e le final four di Eurolega oltre i playoff NBA come eventi top.

Le scommesse e lo sport quindi continuano ad andare a braccetto. Due mondi, quelle delle scommesse sportive e delle varie discipline che hanno l’uno bisogno dell’altra per alimentarsi a vicenda.