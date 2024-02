Aumenti Irpef ed esenzioni, “delibera da annullare in autotutela”: già domani in consiglio

Gela. L’annullamento in autotutela della delibera di approvazione degli aumenti Irpef, imposti dal dissesto, arriva d’urgenza in consiglio comunale. L’atto era stato approvato nelle scorse settimane, dopo diatribe e contrasti. I civici di “Una Buona Idea” erano riusciti a far passare un emendamento per esenzioni nella sfera reddituale fino a 15 mila euro. Qualcosa però non torna su un piano strettamente tecnico. Un quinto dei consiglieri ha avanzato la richiesta di ritornare sul provvedimento, compresi quelli che l’hanno sostenuto. L’annullamento in autotutela è indicato in una nota ufficiale del dirigente del settore bilancio. Il rischio, con l’emendamento approvato, è di far entrare nelle casse del municipio meno rispetto al gettito previsto. C’era un parere non favorevole dei revisori. Una quota inferiore andrebbe a cozzare con gli obblighi dettati dal dissesto. Ci sarebbero inoltre più perplessità sulla modalità di votazione dell’emendamento dei civici. Il presidente Sammito ha disposto la procedura d’urgenza e in aula si andrà domani pomeriggio.