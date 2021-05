Aumento dei rifiuti per Timpazzo, M5S: “Musumeci autorizza disastro ambientale”

Gela. Nonostante i pareri favorevoli e la chiara intenzione del governo regionale di puntare sulla piattaforma pubblica di Timpazzo, anche per sopperire allo stop quasi totale del sito di Lentini, c’è chi ritiene il progetto assai pericoloso per il territorio locale e per la tenuta ambientale. Ieri, abbiamo riferito del parere negativo emesso dalla Riserva Orientata Biviere, seppur tardivo rispetto al termine fissato. I deputati grillini all’Ars Nuccio Di Paola, Ketty Damante e Giampiero Trizzino, continuano a contestare la scelta di aumentare i quantitativi di rifiuti conferibili a Timpazzo. Il Movimento cinquestelle, già da settimane è in prima fila. “La decisione di sopperire alla saturazione della discarica di Lentini mediante l’aumento della capacità di trattamento dell’impianto di Timpazzo, certifica definitivamente, giunti quasi al termine di questa legislatura, il fallimento del governo Musumeci nella gestione dei rifiuti. Ancora oggi, dopo quattro anni – dicono – è affidata ad un susseguirsi di provvedimenti emergenziali e ben lontana dal cedere il passo ad un regime di ordinarietà. Per di più, apprendiamo del parere negativo, benché tardivo, espresso dalla Riserva Naturale Orientata Biviere, nel quale si sottolinea il pericolo per la tenuta ambientale del territorio dall’autorizzazione di tale progetto”. L’assessorato regionale territorio e ambiente, attraverso il dipartimento acqua e rifiuti, ha emesso un provvedimento di esclusione Via e ha rilasciato parere favorevole per la valutazione di incidenza. Praticamente, un passo decisivo per arrivare all’aumento dei quantitativi. Per i grillini, il piano della Regione certifica il fallimento della linea Musumeci. Il governatore, secondo i parlamentari pentastellati, sta approfittando del territorio gelese, come fosse solo “un bancomat politico”.