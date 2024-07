Aumento tributi, cittadini in municipio: “Colpa del dissesto ma valutiamo di dilazionare”

Gela. “Non si può fare nulla per evitare l’aumento di tributi come Tosap e Imu, cercheremo di disporre il dilazionamento dei pagamenti”. Il sindaco Terenziano Di Stefano, questa mattina, ha incontrato diversi cittadini, giunti in municipio per lamentare gli aumenti. Sono determinati dal dissesto dell’ente comunale. Fino a quando non si ritornerà alla stabilità, la soglia non si potrà variare. “Vogliamo superare il dissesto entro fine 2025 – ha spiegato il sindaco – purtroppo, abbiamo circa sessanta milioni di euro di crediti non riscossi, legati a cittadini che ad oggi non hanno pagato i tributi comunali. Cercheremo di recuperare queste somme”, ha continuato.