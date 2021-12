Ausiliariato in ospedale, Asp firma provvedimento: verserà somme che mancano

Gela. Dopo diversi tavoli di confronto e senza che la società “Nuova Idea” abbia fino ad ora adempiuto, sarà direttamente Asp a farsi carico del pagamento del saldo di settembre e della mensilità di ottobre, per i lavoratori del servizio di ausiliariato, che operano nei presidi ospedalieri del territorio, compreso il “Vittorio Emanuele”. Ora, c’è la deliberazione, firmata dal manager Alessandro Caltagirone. I lavoratori non hanno percepito le somme che gli spettano per l’attività che continuano a svolgere, per conto di Asp. Nel provvedimento, si richiamano gli incontri sindacali, avuti con le segreterie provinciali di Filcams e Uiltucs. I segretari Nuccio Corallo e Michelangelo Mazzola hanno chiesto, appunto, che fosse Asp a coprire le somme non versate dalla “Nuova Idea”, che lavora in appalto nei presidi territoriali. Si sono rivolti anche alla prefettura di Caltanissetta. I funzionari di Asp hanno dato seguito alle richieste aziendali, riscontrando il mancato pagamento del saldo di settembre e dell’intera mensilità di ottobre.