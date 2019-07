Autismo in aumento, imprenditore Melfa tampona l’assenza della sanità pubblica

Gela. Sono i privati, nel territorio, a colmare l’assenza assordante delle istituzioni per rispondere all’impennata dei casi di soggetti affetti dallo spettro dell’autismo con servizi atti a garantire cure e diagnosi. In attesa che l’Asp di Caltanissetta realizzi centri Hub e Spot, oltre a centri diurni, indispensabili ad accompagnare nella vita gli autistici adulti, a tendere la mano, e non solo, al terzo settore è stata la Melfa’s, azienda amministrata da Maurizio Melfa, che dopo avere riconosciuto un supporto economico agli atleti speciali coordinati da Natale Saluci, ha deciso di sostenere la “Summer school per 14 bimbi affetti da autismo”, di Emanuele Ajovalasit.

“La mia azienda si sta proiettando in una visione spirituale – precisa Maurizio Melfa – con l’obiettivo di creare valori ancora prima di creare ricchezza. Abbiamo deciso di divulgare queste scelte aziendali per creare modelli virtuosi”.

Si tratta della seconda edizione del grest ospitato dalla parrocchia di San Sebastiano che quest’anno si è allargato in “Cittadella educativa” con l’obiettivo di garantire socializzazione, integrazione, autonomia e inclusione.