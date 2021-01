Auto contro un muretto in via Venezia, è il terzo incidente stradale in poche ore

Gela. E’ stata una giornata difficile lungo le strade della città. Dopo quanto accaduto in via Portuense, con tre veicoli coinvolti in un incidente, e uno scontro nei pressi del tribunale, un altro schianto si registra in via Venezia. Un’auto è finita contro un muretto che costeggia la carreggiata. Sul posto, sono arrivati gli agenti della municipale e c’erano anche i militari dell’esercito, impegnati nei controlli a garanzia delle misure anti-contagio.