Gela. C’è anche un auto dei vigili urbani nell’incidente in cui sono state coinvolte due autovetture in un tratto di via Venezia, nei pressi del commissariato di polizia. Una vettura della municipale ha riportato danni. Gli agenti a bordo pare non abbiano riportato conseguenze particolari. Solo lievi contusioni che sono però al vaglio dei medici del Pronto Soccorso.