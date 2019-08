Auto distrutta dalle fiamme usata da dirigente comunale, “Una Buona Idea”: “Più controllo sul territorio”

Gela. Come riferito nelle scorse ore, il fuoco ha distrutto un’Opel Antara, parcheggiata in via Fontanarossa, a Macchitella. La vettura è intestata all’azienda Hidrochem, che opera anche per conto di Eni, ma è nella disponibilità del dirigente comunale Simonetta Guzzardi. Il titolare della società, infatti, è il marito della funzionaria. Un attentato incendiario, messo a segno nella notte tra domenica e lunedì, che inquieta anche a Palazzo di Città. Il gruppo di “Una Buona Idea”, attraverso il segretario Rino Licata e i consiglieri comunali Rosario Faraci, Diego Iaglietti e Davide Sincero, si schiera con la dirigente.