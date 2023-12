Auto incendiata a Ragusa Ibla, coinvolti anche due gelesi: fissato il giudizio immediato

Gela. Per i pm della procura di Ragusa, sarebbero loro i responsabili di un rogo che ha distrutto una vettura, a Ragusa Ibla. In estate, sono state eseguite tre misure restrittive. Adesso, è stato disposto il giudizio immediato anche per due gelesi di ventisette e ventidue anni, Carlo Fusco e Michael Fusco. Le accuse vengono mosse anche al ragusano Simone Spata. In base alla ricostruzione degli inquirenti, la vettura venne data alle fiamme a seguito di dissidi che lo stesso Spata avrebbe avuto con il proprietario. Partì un’indagine, a seguito dell’incendio. I pm iblei e i carabinieri sono risaliti ai tre, che comunque negano di essere i responsabili di quanto accaduto. Il riesame ha confermato la linea dei pm. Di recente, è stata aggravata la misura imposta a Spata.