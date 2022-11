Auto incendiata al figlio della titolare di un negozio, “dipendente lamentava condizioni di lavoro”

Gela. Secondo le accuse, l’incendio di un suv Nissan, avvenuto nel gennaio di quattro anni fa nella zona di via Pitagora, sarebbe stato commissionato per colpire i datori di lavoro di una commessa. L’incendio danneggiò la vettura del figlio della proprietaria dell’attività commerciale. Ad agire, in base alla ricostruzione condotta dai carabinieri, fu Salvatore Graziano Biundo, attualmente detenuto e con diversi precedenti penali alle spalle. A processo, ci sono inoltre Rocco Carfì e Carola Antonuccio. I carabinieri arrivarono ad individuarli mentre era in corso un’altra indagine, che coinvolse Biundo e Carfì, quella ribattezzata “Boomerang”. I due furono monitorati e intercettati. Il comandante del nucleo operativo dei carabinieri, sentito in aula, ha spiegato che fino alle ore precedenti al rogo ci furono dei sopralluoghi nella zona di via Pitagora, condotti proprio da Biundo e Carfì. Sarebbe stato quest’ultimo a chiedere a Biundo di incendiare la vettura. Nell’azione di fuoco, a causa di una fiammata, sarebbe rimasto anche ferito e quella notte è stato accertato l’arrivo di Biundo al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Ai medici avrebbe però dichiarato di essersi procurato le escoriazioni per un incidente stradale. Era già stato monitorato quando si rifornì della benzina che sarebbe stata usata per appiccare il rogo. Rispondendo alle domande del pm Gesualda Perspicace, il comandante del nucleo operativo ha ribadito che l’incendio sarebbe stato deciso perché l’altra imputata, Antonuccio, si sarebbe lamentata delle condizioni di lavoro.