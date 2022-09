Auto pagata ma mai consegnata, cliente perse le somme: tre condanne

Gela. L’intenzione iniziale era di acquistare una vettura. Una donna, però, dopo aver pagato una cifra intorno ai 14 mila euro, non ha mai avuto né l’auto né la restituzione delle somme versate. Una vicenda che ha portato il giudice Antonio Fiorenza a condannare a nove mesi di reclusione, con pena sospesa, i tre imputati. Si tratta di Paolo Bordieri, Grazia Morselli e Chiara Bordieri. Erano a processo con l’accusa di truffa. La cliente della concessionaria pagò tramite sistemi bancari e, come ha spiegato il suo legale, l’avvocato Giovanni Giudice, diede in permuta anche la propria automobile. Per il tramite del legale, si è costituita parte civile e il giudice le ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. Il pm Pamela Cellura, al termine della requisitoria, ha confermato la responsabilità degli imputati, chiedendo la condanna ad uno anno di reclusione ciascuno.