Auto sequestrata venne rubata, assolto proprietario: non ha violato obblighi d legge

Gela. L’automobile che era sotto sequestro gli venne rubata ma non ne è responsabile di quanto accaduto. Un disoccupato, finito a processo con l’accusa di non aver custodito al meglio quanto in sequestro, ha spiegato che dopo il fermo del veicolo, avvenuto a seguito di controlli delle forze dell’ordine, cercò di adempiere agli obblighi parcheggiando l’auto nei pressi dell’abitazione di famiglia, dove intanto era ritornato a vivere. Dopo circa quattro anni, l’automobile gli venne rubata. La difesa, sostenuta dall’avvocato Giovanna Cassarà, presentando anche la relativa documentazione fatta pervenire all’imputato, ha dimostrato la totale assenza di responsabilità del proprietario del veicolo, che aveva già dato notizie alle forze dell’ordine, facendo notare di non poter disporre di un garage o di una qualsiasi altra struttura, dove collocare l’auto. Non gli venne neanche notificato un verbale di confisca. Secondo la difesa, che ha convinto il giudice Ersilia Guzzetta, ci sarebbero state delle imprecisioni nella procedura adottata e sarebbero mancati dei passaggi amministrativi, rivelatisi poi decisivi.