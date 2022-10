Autodemolitori al parlamento Ue, anche Chimera nella delegazione di categoria

Milano. Una delegazione dell’Associazione nazionale autodemolitori di qualità, condotta dal presidente nazionale Ruggiero Delvecchio insieme al delegato Regione Sicilia Filippo Maria Chimera e al delegato Regione Sardegna Stefano Orrù, è partita per Bruxelles invitata dall’onorevole Ignazio Corrao per portare le istanze del mondo dell’autodemolizione siciliana e sarda in Europa. Sono stati trattati molti argomenti tra cui le problematiche dei rifiuti e proposte di progetti green. Casistiche concrete che gli associati hanno potuto portare in sede europea e avere risposte. Corrao ha preso l’impegno di seguire le future istanze del mondo del fine vita auto e di dare risposte a quanto richiesto. Molto soddisfatto il presidente nazionale Delvecchio. “Penso che ritrovarsi nella sede del Parlamento Europeo sia stata un’ottima opportunità per la nostra associazione di categoria – ha detto – dare voce ai problemi degli autodemolitori non è pratica quotidiana da parte delle istituzioni. Siamo molto contenti che l’onorevole Corrao ci abbia invitati e che abbia preso in carico le future istanze del mondo delle autodemolizioni. Questo viaggio è stato un percorso personale e formativo, senza alcun dubbio”.