“Autodichiarazioni non sono green pass”, questura: “In rete prestampati senza valore”

Caltanissetta. Circolano, in rete, dei modelli prestampati di autodichiarazione ex artt. 46, 47, 48 DPR 445/2000 con l’indicazione “Documento Sostitutivo della certificazione verde (Green Pass) – (Valido ad ogni effetto di legge)”, che non rispondono alle direttive del Ministero della Salute. Dal monitoraggio del web, personale della Digos territoriale, ha constatato che circola questo documento e molte persone lo avrebbero stampato, volendolo utilizzare in sostituzione del certificato rilasciato dal Ministero della Salute. Anche in questa provincia sono giunte segnalazioni su alcuni cittadini, che per aggirare la normativa sulla “green card”, hanno esibito a pubblici esercizi l’autodichiarazione.