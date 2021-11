Automazione industriale con prodotti di alta qualità

Quali sono i prodotti per l’automazione industriale?

A ben guardare la situazione nazionale ed internazionale dell’automazione industriale, ci si rende conto che si tratta di un settore in continua evoluzione, che precorre con largo anticipo i tempi fornendo le risposte ancor prima che vengano poste le domande.

L’automazione industriale può essere applicata a più settori ed anche svariati, tra cui l produzione vera e propria, la ferrovia, e le attività legate all’energia, al gas ed all’estrazione del petrolio.

Sul mercato sono presenti dei prodotti particolarmente innovativi che hanno lo scopo di ottimizzare le prestazioni della rete, di rafforzare la sicurezza informatica. Inoltre, garantiscono l’interoperabilità fornendo una mobilità senza interruzioni. Ed ancora, tra le caratteristiche vi sono quelle che consentono di migliorare l’affidabilità dei sistemi in tutti gli ambienti industriali.

Entrando leggermente nello specifico tra i prodotti vi sono:

Gateways cellulari: in grado di offrire una soluzione efficiente e facile per implementare le applicazioni a lunga distanza e ad alte prestazioni;

in grado di offrire una soluzione efficiente e facile per implementare le applicazioni a lunga distanza e ad alte prestazioni; Router industriali: dotati di una particolare stabilità e rinomati per le performance che non deludono mai il cliente – utilizzatore anche in situazioni ed ambienti complessi;

dotati di una particolare stabilità e rinomati per le performance che non deludono mai il cliente – utilizzatore anche in situazioni ed ambienti complessi; Router cellulari: consentono un accesso affidabile ai dati mobili, senza alcun problema.

L’importanza dell’utilizzo di questi prodotti, e di conseguenza la scelta dell’automazione industriale, consente di ottenere importanti vantaggi, sia in termini di risparmio energetico che di prestazioni e risultati lavorativi.

Quali sono i vantaggi dell’automazione industriale?

Da recenti studi è emerso che gran parte delle emissioni legate al consumo energetico sono da imputare all’attività industriale.

Più del 40%, infatti, del totale complessivo del consumo energetico è legato ai processi produttivi. Tale percentuale, optando per soluzioni innovative e moderne, potrebbe essere ridotta in maniera considerevole.

Oltre ad essere artefice di un netto calo del consumo energetico e della conseguente spesa, l’automazione industriale consente di ottimizzare le risorse e di aumentare la velocità ed i volumi della produzione stessa.

Come già scritto, infatti, questo nuovo sistema intelligente prevede l’impiego delle attrezzature di ultima generazione e della mano d’opera dell’uomo; le fasi della lavorazione si svolgono in totale sicurezza sia per il lavoratore stesso che per il consumatore finale che potrà avere la certezza di un prodotto di ottima qualità.

L’automazione industriale, inoltre, migliora i processi produttivi, la qualità dei prodotti, riduce gli errori ed i costi. Favorisce, d’altro canto, la flessibilità operativa, l’analisi dei risultati e le previsioni sui consumi futuri.