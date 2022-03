Automobili elettriche, il futuro della mobilità

In questo periodo più che mai è diventato evidente a tutti che le automobili elettrica rappresentano il futuro per la mobilità. Sono infatti moltissimi i motivi per cui conviene passare il prima possibile all’automobile elettrica abbandonando quelle alimentate come carburanti come il diesel e la benzina.

Maggiore efficienza

Il motore elettrico rappresenta il metodo più efficiente alimentare le automobili. Per iniziare, sfruttano al meglio l’energia generata dal motore chi viene trasferita alle ruote motrici. Se si controllano i dati, si scopre che solo una minima parte di quella generata dai motori a combustione classici diventa davvero disponibile per la movimentazione del veicolo. In altre parole, il motore ha minime perdite di energia perché questa viene stoccata nella batteria al litio e resa disponibile immediatamente quando il motore ne ha bisogno. Le compagnie che producono veicoli non possono ignorare i tempi che cambiano. Ormai anche tutti i principali gruppi automobilisticiinternazionali stanno puntando sull’elettrico per crescere e affrontare le sfide che il futuro presenta. Basta controllare l’andamento di tutte le azioni del gruppo NIO per averne conferma.

Autonomia in aumento

L’autonomia di un veicolo elettrico spesso rappresenta un freno all’acquisto di questi veicoli ma oggi la situazione è cambiata drasticamente. Infatti, l’autonomia dei veicoli elettrici in costante aumento grazie alle innovazioni e alla ricerca in questo settore consentendo di percorrere anche un tragitto molto lungo senza doversi fermare per la ricarica. In un futuro prossimo le batterie di un’automobile elettrica consentiranno di avere un’autonomia che raggiunge i 1000 km. Oggi il valore dell’autonomia si aggira intorno alla metà di questa cifra; tuttavia, nel giro di pochi anni si è passati da pochi kilometri fino ai valori a tre cifre con un aumento percentuale davvero impressionante che è solo destinato a mantenersi nel corso del tempo facendo arrivare ben presto all’obiettivo.

Riduzione degli inquinanti

Un fattore molto importante che spinge sempre più persone a passare all’elettrico riguarda la riduzione di inquinanti. Infatti, i veicoli elettrici sono più sostenibili delle automobili tradizionali che invece sono le principali responsabili dell’inquinamento atmosferico. Per funzionare, non emettono fumi dannosi per l’ambiente e anche l’intera produzione di energia elettrica sta diventando sempre più rispettosa. La riduzione delle immissioni riguarda anche quelle acustiche visto che i veicoli elettrici sono più silenziosi, rendendo più vivibili anche le grandi città intasate dal traffico.