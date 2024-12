Automotive, Urso “Serve approccio pragmatico e sostenibile”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 28 novembre ho presentato un home paper chiedendo di anticipare alla prima metà del 2025 la clausola di revisione dei motori endotermici: ho raccolto un ampio consenso tra gli Stati membri e le organizzazioni sindacali europee. Non metto in discussione l’azzeramento delle emissioni entro il 2035, ma propongo un approccio pragmatico e sostenibile per l’industria dell’auto”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel corso del question time a Montecitorio. “L’attuale regolamento induce i produttori europei a fermare la produzione di vetture endotermiche e stipulare accordi per la distribuzione in continente di auto fabbricate in Cina. Finora – ha aggiunto – l’unico a non sostenere l’azione del nostro governo era Tavares, le sue dimissioni aprono una nuova fase del dialogo con l’azienda: attendiamo novità concrete per riaffermare la centralità italiana nel piano industriale di Stellantis”.foto: Agenzia Fotogramma(ITALPRESS).