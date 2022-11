Autonomia differenziata, Greco: “E’ iniqua, occorre una mobilitazione dei sindaci del sud”

Gela. Il sindaco Lucio Greco si dice molto preoccupato dalla probabilità che il governo nazionale possa approvare e tramutare in realtà l’autonomia differenziata. E’ allarmato dal silenzio che in Sicilia si registra sull’argomento. “E’ come se non interessasse a nessuno – afferma – il dibattito è totalmente assente, e temo che in pochi si stiano rendendo conto di quanto un provvedimento simile sarebbe penalizzante per la nostra regione, dato che andrebbe a provocare un’emorragia di risorse. Quello che accadrebbe, in soldoni, è una iniqua ridistribuzione delle risorse tra le varie Regioni, con la conseguenza di inevitabili differenze nei servizi ai cittadini, e la distanza tra il ricco nord e il povero sud si farebbe ancora più incolmabile. Non solo. Temo che si andrebbero a mettere nelle mani delle maggioranze politiche regionali del momento, che ne potrebbero fare quello che vogliono, alcuni tra i beni più preziosi del nostro Paese, ambiente, cultura, scuola, cura delle persone”.