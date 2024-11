Autonomia, Tajani “Tornare in Aula è la strada giusta”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo votato tutti quanti per l’autonomia differenziata, siamo favorevoli. Noi di Forza Italia abbiamo sempre detto che avremmo vigilato per come veniva applicata: ci sono dei rilievi della Corte Costituzionale che vanno nella direzione delle nostre preoccupazioni: quindi tornare alla centralità del Parlamento, affrontare il tema dei LEP con serietà con un forte ruolo delle Camere mi sembra che sia la giusta strada da percorrere”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento a Milano organizzato dal Partito Popolare Europeo, ha smentito che i rilievi sollevati dalla Consulta in merito alla riforma dell’autonomia differenziata possano prefigurare una spaccatura nel governo.”La Corte ha riconosciuto legittima la riforma e ora bisogna portare alcuni correttivi in Parlamento – ha ribadito -. Le posizioni di Forza Italia erano in perfetta sintonia con quelle della Corte Costituzionale e credo che anche la decisione della Corte abbia vanificato i referendum, perchè le proposte dei referendum di fatto sono già state risolte dalla Consulta. Quindi diventa inutile fare i referendum”, ha concluso Tajani.- Foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).