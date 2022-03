“Avanti con tutti i progetti”, Morselli: “Non possiamo decidere in modo discrezionale”

Gela. “L’amministrazione comunale sta lavorando senza sosta sui progetti, sia quelli che abbiamo elaborato con la nostra attività, sia quelli che risalgono a programmazioni passate”. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli fa il punto della situazione, anche a seguito delle ultime aggiudicazioni dei lavori, come per via Venezia e via Cairoli. “Onestamente, dispiace leggere critiche da parte di qualche cittadino – spiega – il dibattito è sempre necessario ed è il bene che alimenta la democrazia. Però, vorrei spiegare che questi progetti, ora andati in gara e con lavori assegnati, risalgono alla programmazione del “Patto per il Sud”. Li abbiamo trovati ed erano fermi. Era nostro dovere di amministratori portarli avanti, per non perdere fondi. Così stiamo facendo. Su questi progetti, non abbiamo alcuna voce in capitolo. Non c’è discrezionalità. Vanno portati avanti e realizzati, così come sono. In caso contrario, la conseguenza sarebbe molto grave, cioè perdere i finanziamenti”. Nelle ultime settimane, la giunta ha anche dato il via libera al progetto esecutivo del programma di riqualificazione “Una via tre piazze”. “Su via Cairoli – aggiunge – chiarisco che la riqualificazione appena assegnata non riguarderà il tratto già realizzato. Non è una duplicazione. Il progetto riguarda il primo tratto, quello che arriva fino all’ex cinema Mastrosimone”.