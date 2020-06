Lavare l’auto nel post covid costa dai 13 ai 20 euro, l’ira consumatori

Gela. Il post covid porta come conseguenza l’aumento a volte non giustificato di scontrini e prezzi di servizi e prodotti al dettaglio. La riapertura della attività commerciali ha portato rincari e scontrini più pesanti per i consumatori in diversi settori. Aumenti in alcuni casi con concordati con le associazioni datoriali che lasciano perplessi i consumatori. Come nel caso dei lavaggisti. Chi ha avuto l’idea di pulire la propria auto ha scoperto con sorpresa alla cassa che il prezzo è cambiato in quasi tutti gli operatori, passando dalle vecchie 10 euro (qualcuno in via Venezia ha mantenuto il prezzo) alle 13 e fino alle 20 euro. Il prezzo varia anche a seconda del modello delle auto, dalle utilitarie ai Suv aumenta sensibilmente.

Senza preavvisare i clienti in molti casi la giustificazione è la seguente: abbiamo eseguito le operazioni di sanificazione all’interno dell’auto. Si tratta di attività che non possono essere improvvisate e, in modo particolare per quanto riguarda la sanificazione, è necessario che le attività che effettuano gli interventi siano in possesso di tutti i requisiti e le idoneità tecnico-professionali previste dalle normative di settore.