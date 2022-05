“Avaritia”, procura fa appello: “Aggravare misure a don Tandurella, Mauro, Scerra e Bennici”

Gela. L’inchiesta “Avaritia”, partita dai risvolti della gestione privata di servizi e strutture interne all’Ipab Aldisio, è attualmente in corso, condotta dai pm della procura e dai carabinieri. La scorsa settimana, gli indagati sottoposti a misura si sono presentati davanti al gip Roberto Riggio. Don Giovanni Tandurella (attualmente ai domiciliari), l’ingegnere Renato Mauro e gli esponenti di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra e Sandra Bennici (destinatati dell’obbligo di presentazione), si sono difesi, respingendo accuse di irregolarità. I pm della procura hanno deciso di presentare appello. Chiedono misure più gravi, fino alla detenzione in carcere. Gli inquirenti sono certi che sussistano rischi di reiterazione dei reati e di inquinamento delle prove. Per gli investigatori, ci sarebbero state violazioni della disciplina sulla gestione di strutture pubbliche, per favorire la società privata “La Fenice”, amministrata dall’ingegnere Mauro. Si ipotizza anche la corruzione. A don Tandurella vengono addebitati illeciti, inoltre, sulla gestione di lasciti e contributi e più in generale sulla tenuta finanziaria dell’ente di Caposoprano, che fu poi commissariato dalla Regione. Le difese hanno già annunciato che si rivolgeranno al riesame, per cercare di ottenere l’annullamento.