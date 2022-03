Aveva 500 grammi di cocaina, chiesto patteggiamento per un gelese fermato a Licata

Gela. Il giudice del tribunale di Agrigento deciderà a fine mese. La difesa del quarantaquattrenne Giuseppe Sanfilippo ha presentato una richiesta di patteggiamento o, in alternativa, di ammissione al giudizio abbreviato. Il gelese, nel novembre dello scorso anno, fu fermato dagli agenti della squadra mobile di Agrigento. Aveva con sé circa 500 grammi di cocaina, una somma in denaro per 1.700 euro e tre telefoni cellulari. Fu trasferito in carcere, anche se successivamente la misura è stata revocata. Per gli investigatori agrigentini, la droga era destinata allo spaccio. Sanfilippo era stato fermato nei pressi di Licata, alla guida di un’automobile, presa a noleggio. I poliziotti non esclusero che potesse trattarsi di un corriere, per un trasporto di droga commissionato.