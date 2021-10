Aveva cocaina, fermato sulla Gela-Catania: 48enne a processo, arrestato dai carabinieri

Gela. Circa dieci grammi di cocaina, che i carabinieri sequestrarono dopo un controllo effettuato su un quarantottenne licatese, Vincenzo Lauria. Venne fermato a bordo della sua vettura, lungo un tratto della Gela-Catania, alle porte della città. Lauria è finito a processo, davanti al giudice Martina Scuderoni. Questa mattina, uno dei carabinieri che effettuò i controlli e il successivo arresto, è stato sentito in aula, rispondendo alle domande del pm Tiziana Di Pietro e del legale di difesa. Ha ricostruito l’attività svolta e sarebbe stato lo stesso imputato a consegnare la droga, che nascondeva in una tasca. Fu condotto alla caserma di via Venezia, con i controlli che proseguirono. Oltre alla droga, vennero trovati del denaro, un coltello e un bilancino. Gli inquirenti non escludono che la cocaina fosse destinata allo spaccio, anche se per la difesa non ci sono riscontri di questo tipo. Gli accertamenti sulla sostanza stupefacente vennero condotti anche in laboratorio, per verificare ulteriori aspetti.