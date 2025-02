Aveva hashish in casa, “per uso personale e non per lo spaccio”: trentenne assolto

Gela. I circa quindici grammi di hashish trovati nella sua abitazione, durante controlli delle forze dell’ordine, non erano per lo spaccio ma per uso personale. La linea difensiva è stata valutata favorevolmente dal giudice Scuderoni, che ha assolto un trentenne, finito a dibattimento. Durante la perquisizione fu ritrovato anche un bilancino di precisione. L’imputato era già agli arresti domiciliari, in un’abitazione in centro storico. La procura ha concluso, indicando la condanna a un anno. La difesa, con il legale Carmelo Tuccio, ha insistito sull’assenza di riscontri certi per ritenere che la droga fosse destinata allo spaccio.