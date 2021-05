Aveva marijuana, ambulante arrestato: lascia il carcere, avrà obbligo dimora e firma

Gela. E’ stato sentito dal gip del tribunale, che ha convalidato l’arresto, revocando però la detenzione in carcere. Avrà l’obbligo di firma e quello di dimora il trentenne che negli scorsi giorni era stato fermato dai poliziotti. Aveva a disposizione sedici involucri, contenenti marijuana. Nalla sua abitazione, è stata trovata una busta, sempre con della marijuana, per quasi 400 grammi. Assistito dall’avvocato Giovanni Cannizzaro, Maurizio S., che non ha precedenti per stupefacenti, ha lasciato il carcere di Balate. I poliziotti lo avevano fermato nella zona di via Trieste, a ridosso del centro storico. L’ambulante aveva con sè la droga.