Avrebbe tentato approcci con una minore, ragazza sentita in aula: sacerdote a giudizio

Gela. Ci sarebbero stati approcci di tipo sessuale nonostante la minore età della giovane che iniziò da subito a respingerli. La ragazza, a porte chiuse, oggi è stata nuovamente sentita in aula, davanti al giudice Miriam D’Amore. A processo, c’è un anziano sacerdote, all’epoca dei fatti viceparroco in una parrocchia della città. Pare che inizialmente avesse iniziato ad avere contatti con la famiglia della ragazza, per un supporto alle attività della parrocchia. Successivamente, secondo gli investigatori, la sua attenzione si sarebbe concentrata sulla minore, nel tentativo di avere un riscontro fisico. La giovane si sottrasse in ogni occasione. La testimone era già stata sentita nel corso del procedimento ma a causa di un’iniziale eccezione di nullità gli atti vennero ritrasmessi alla procura. La competenza è stata confermata in capo al giudice del tribunale. Lei e i familiari sono costituiti parti civili, con il legale Dario Romano. L’imputato invece è rappresentato dall’avvocato Fabrizio Ferrara.