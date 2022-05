Avvocato e scrittrice, dalla cronaca al romanzo: esce “Marina F.” di Di Dio

Gela. Trasformare un fatto di cronaca, freddo nella sua narrazione fatta di atti processuali, in un racconto di caduta e rinascita, condito da emozioni palpabili in ogni pagina del romanzo. È l’esperimento portato avanti da Marina Di Dio, giovane avvocato gelese alla sua prima vera esperienza letteraria che, con “Marina F. Eutanasia di un amore”, il romanzo uscito il 10 maggio nelle librerie italiane, riporta alla ribalta un caso giudiziario accaduto a Catania nel 1973, quando Marina F., la protagonista – brillante studentessa di medicina – strangola il padre, dopo che era stato lui stesso, gravemente malato, a implorarla.

Un omicidio del consenziente per il quale la giovane paga il suo conto con la giustizia, ultimato il quale s’immerge in una nuova vita fatta di opportunità, sfide e speranze.