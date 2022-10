Aziende ortofrutticole intestate a prestanome, rinvio a giudizio anche per imprenditore

Gela. Seppur gravato da misure interdittive, legate a precedenti condanne, avrebbe continuato di fatto a gestire aziende del settore ortofrutticolo, per i pm della procura riconducibili proprio a lui. Il gup del tribunale ha disposto il rinvio a giudizio per l’imprenditore quarantaquattrenne Claudio Domicoli. Insieme a lui, nell’inchiesta condotta dai pm e dai militari della guardia di finanza, furono coinvolti una familiare e un dipendente, ritenuti prestanome. L’inchiesta portò, un anno fa, a ulteriori provvedimenti rispetto alle società, attive in città proprio nel settore ortofrutticolo. Secondo le accuse, ci sarebbe stato anche un trasferimento fraudolento di beni e disponibilità, sempre per aggirare le misure. L’imprenditore (difeso dall’avvocato Flavio Sinatra) e gli altri coinvolti dovranno presentarsi a giudizio a maggio del prossimo anno, così ha deciso il gup. Per la difesa, non ci fu alcuna attività finalizzata ad eludere i divieti imposti all’imprenditore.