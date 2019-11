“Azione forze dell’ordine fondamentale”, Morselli: “Proseguire contrasto ad abusivismo commerciale”

“Le sanzioni e i sequestri sono strumenti fondamentali, a garanzia di chi opera rispettando le norme – prosegue il consigliere – l’attività però non deve cessare, altrimenti sarebbe tutto inutile. Gli agenti di polizia municipale e i vertici del corpo devono dar seguito all’azione di contrasto all’abusivismo, anche perché, come è emerso, non c’è mai vera certezza sulla provenienza della merce messa in vendita, senza alcuna autorizzazione”.