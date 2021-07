“Azzeramento? E’ assurdo”, Pepe: “Greco pensi ad innesti ma FI conferma Gnoffo”

Gela. “Azzeramento? Non siamo assolutamente d’accordo”. Il coordinatore cittadino di Forza Italia Vincenzo Pepe conferma che gli azzurri non guardano affatto di buon occhio a quanto emerso ieri, al termine di un più che vibrante vertice di maggioranza. “Non ha senso – aggiunge Pepe – si azzera quando nessuno ha lavorato bene. Noi siamo assolutamente soddisfatti del lavoro fatto dall’assessore Nadia Gnoffo. Non vediamo le ragioni di un azzeramento”. Il forzista, invece, rilancia, rivolgendosi al sindaco Lucio Greco. “Servono nuovi innesti – aggiunge – il sindaco ha ancora l’interim all’ambiente e potrebbe volerci anche un altro assessore”. Pepe difende su tutta la linea le scelte amministrative dell’assessore Gnoffo. “Le critiche che arrivano da consiglieri di maggioranza? Solo strumentalizzazioni – continua – che lasciano il tempo che trovano”. Secondo il coordinatore azzurro, la nuova crisi dei pro-Greco trae fondamentato da quella che non è affatto una priorità, le commissioni. “Temo che siano diventate la questione madre – conclude – non lo condivido. Le commissioni non possono essere la priorità di una maggioranza che dovrebbe avere ben altri obiettivi. Le battaglie si fanno su altro e per la città. E’ grave, ad esempio, che nel Pnrr non ci sia nulla per il territorio e certamente, seppur importante, non può bastare la sola tangenziale. Sono questi i temi veri. Non certo le commissioni”.