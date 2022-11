Azzeramento imminente? Greco potrebbe sciogliere la riserva: diversi alleati poco convinti

Gela. Le valutazioni sono in corso ma non è da escludere che il sindaco Lucio Greco, nelle prossime ore, possa decidere di muovere il passo che alcuni alleati sembrano già aver percepito, quello dell’azzeramento. Sono tante le voci insistenti che arrivano da Palazzo di Città. Sabato scorso, al termine di un lungo vertice voluto dall’avvocato, è stato preso tempo per verificare. Ufficialmente, un altro faccia a faccia con i suoi il primo cittadino dovrebbe averlo domani. L’azzeramento però potrebbe essere imminente, forse comunicato agli assessori direttamente dal sindaco. Sarebbe l’apertura alla proposta avanzata dalla Nuova Dc, che preme per tastare il polso del centrodestra e capire se ci siano i presupposti di un allargamento, con un governo della città da vestire di colori diversi da quelli civici di tre anni fa. Se dalle fila di Lega e Fratelli d’Italia sono già arrivati no secchi, qualche velleità in più il sindaco potrebbe averla nei rapporti con Forza Italia, che però due settimane fa ha lasciato la maggioranza. I big locali del partito, almeno quelli che si rifanno al parlamentare Ars Michele Mancuso, non sono per nulla propensi a riallacciare un dialogo con Greco neanche su singoli punti del programma e senza vincoli di appoggio politico. Come ha spiegato il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, l’ipotesi potrebbe essere quella di un gruppo di “responsabili”, sia di maggioranza che di area centrodestra, che sostengano alcuni punti strategici della programmazione e consentano di concludere le attività sui documenti finanziari, per poi arrivare a conclusione del mandato senza alcun impegno politico nei confronti dell’avvocato, in vista delle successive amministrative.