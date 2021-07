“Azzeramento? Serve buon senso, lavoriamo per città”, Greco: “Zona rossa è un dramma”

“Con il buon senso – aggiunge – riusciremo a lavorare tutti insieme, per la città. Una cosa, però, voglio metterla in chiaro, vorrei che nessuno speculasse politicamente su quanto sta accadendo e mi riferisco sia alla maggioranza che all’opposizione. Ho necessità di avere l’aiuto e il conforto di tutti. Solo sui contenuti si può arricchire il confronto, a cominciare da quello politico”. Ad una maggioranza in bilico, stretta in tanti scontri interni, ora si aggiungono gli effetti collaterali della zona rossa, che ha già messo in subbuglio intere categorie, come quella degli esercenti. Una giunta azzerata, mentre l’emergenza sanitaria incalza, sembra non essere l’auspicio atteso da Greco.