Azzurri a Di Paola: “Modello Gela già fallito, governo Di Stefano rischia l’isolamento”

Gela. Ieri, come abbiamo riferito, il parlamentare Ars del Movimento cinquestelle Nuccio Di Paola ha tracciato le prossime tappe di un “modello Gela” che vuole fare evolvere in “modello Sicilia”, a firma progressista ma aperto a forze che vogliono essere alternative al governo regionale del presidente Schifani. I forzisti Cirignotta e Gnoffo parlano invece di un fallimento annunciato. “Dopo l’agorà Gela, l’onorevole Di Paola lancia l’agorà Sicilia per le elezioni provinciali di secondo livello, ignorando scientemente le contraddizioni che continuano ad emerge nel tanto conclamato “modello Gela”. Già in occasione dell’assemblea indetta da Cateno De Luca all’hotel San Paolo di Palermo, è stato definitivamente archiviato il “modello Gela”, tanto esaltato dal Movimento cinquestelle. Riteniamo imbarazzante l’approccio del leader regionale dei cinquestelle che con un accorato appello ha tentato invano di convincere l’onorevole De Luca a sostenere il suo progetto. Non nascondiamo il senso di mortificazione che abbiamo provato, come cittadini gelesi, dinanzi all’approccio commiserevole di un parlamentare regionale che ha partecipato all’assemblea con il solo obiettivo di elemosinare sostegno politico da De Luca – dicono i forzisti – che negli anni non ha perso mai occasione per prendere le distanze proprio dallo stesso Di Paola. Addirittura, il leader del movimento “Sud Chiama nord”, con un comunicato pubblico sulla capacità politica del deputato pentastellato, ha dichiarato “il tuo quoziente politico-intellettivo è rimasto quello dei cartoni animati”. Se ne faccia una ragione Di Paola, il “modello Gela”non esiste più. La netta posizione di De Luca a favore del presidente della Regione Schifani avrebbe dovuto determinare effetti politici anche sulla oramai superflua presenza in giunta dell’assessore Franzone. Ci aspettavamo una presa di posizione coerente e consequenziale sia del primo cittadino che dello stesso Franzone. Come prevedibile, invece, siamo costretti a leggere banali giustificazioni rese al solo fine di tenere in piedi il fantomatico “modello Gela”. La falsa agorà politica, basata su accordi tra soggetti politici eterogenei, rafforzata al turno di ballottaggio da inciuci, accordi sottobanco e trasversalismi, si trova già in dirittura di arrivo. Dalla chiusura delle urne, che ha visto l’elezione di Terenziano Di Stefano a sindaco, non si fa altro che parlare di cambi in giunta per onorare gli impegni elettorali più o meno chiari, che determineranno inevitabilmente una modifica della rappresentanza, con conseguenze negative sulla continuità dell’azione amministrativa”.