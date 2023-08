Bacino disponibilità, sindacati e Sicindustria aprono un percorso: si tenterà di ricollocare i lavoratori

Gela. Un confronto per cercare di attivare un percorso che possa gradualmente condurre al rientro, nell’indotto di Eni, di tanti lavoratori del bacino di disponibilità. Sono molti, infatti, quelli rimasti fuori dal ciclo produttivo ma anche dal sistema della riqualificazione professionale che avrebbe dovuto essere alimentato nel processo post-riconversione. L’accordo di allora, nel tempo, ha trovato poche risposte. In settimana, su convocazione degli imprenditori di Sicindustria Caltanisetta, ora guidati da Domenico Lorefice, le organizzazioni sindacali hanno formalizzato nuovamente la richiesta di dare una collocazione, in base alle esigenze produttive delle aziende, agli operai del bacino di disponibilità. Le imprese che hanno risposto alla convocazione hanno deciso di valutare la lista e di procedere con le eventuali assunzioni, sulla scia delle attività da svolgere e delle qualifiche dei lavoratori. Adesso, tra gli operai del bacino ci sono anche gli edili che hanno deciso di dimettersi da Medi group construction, colpita da una grave crisi che ha determinato il fallimento. Medi group, attraverso il commissario nominato per coordinare le procedure, sta riprendendo i cantieri in raffineria, con l’attivazione dell’esercizio provvisorio.