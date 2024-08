Gela. È accaduto intorno alle 14. Un uomo, su un tratto di spiaggia libera sul lungomare Federico II di Svevia, si è trovato in difficoltà. In mare, è stato trascinato via dalla corrente. Fortunatamente, la bimba che era con lui è stata subito messa in salvo. Lui è riuscito poi a raggiungere la battigia.