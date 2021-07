Balbo e i sindaci pro-Regione contro Greco: “Su Timpazzo fa la stampella a Pd e M5S”

Chiaramente, la politica si fa sentire e anche il sit-in fissato per domani, viene visto come un attacco alle scelte di Musumeci e dell’assessore regionale Daniela Baglieri. “Da chi amministra le istituzioni ci si aspetterebbe un impegno comune per dare conforto ai cittadini, così come stanno facendo il Cda e alcuni dei Comuni soci della Srr che da un anno sono impegnati ad abbattere i costi dei conferimenti e per tenere pulito il proprio territorio raggiungendo alti valori di differenziata. Gela è fanalino di coda di tutto l’ambito. Con la propaganda degli ultimi tempi si sta spostando l’attenzione sul problema del conferimento dell’umido poiché l’impianto di Brucazzi è insufficiente rispetto alle esigenze e a questo proposito sollecitiamo il dipartimento regionale ad autorizzare il trattamento dell’umido presso l’impianto di Timpazzo così da non avere l’esigenza di cercare quotidianamente dove conferire questa frazione e abbattere ancora i costi dei conferimenti. Inoltre, così come sollevato dalle forze politiche moderate della città di Gela, ma anche dai sindaci di alcuni comuni soci, la piattaforma di Timpazzo sta entrando nel sistema dell’economia circolare dei rifiuti – concludono – perché è già in itinere un percorso condiviso con multinazionali del mondo energetico per generare un impianto che utilizza alcune frazioni di rifiuti, come la Forsu, per la produzione di biometano ed energia. Pertanto, il sit-in di domani appare fuori luogo oltre che una protesta che non si riesce a comprendere quali interessi voglia tutelare”. In Regione, è stato praticamente autorizzato l’ampliamento dell’impianto di compostaggio di Brucazzi, che la Srr non ha ancora ottenuto in gestione. Inoltre, è in itinere un sistema di compostaggio per Timpazzo. Gli uffici regionali stanno vagliando inoltre un impianto per il trattamento del Forsu, proprio nella piattaforma di Timpazzo. Il costo complessivo stimato dai tecnici si aggira intorno ai due milioni di euro.