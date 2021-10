Balbo, “preoccupati per Timpazzo, documento anche a Musumeci”: “Aro? Gela decida”

Gela. Ieri, il presidente della Srr4 Filippo Balbo non era presente all’assemblea dei sindaci, tenutasi a Palazzo di Città, anche se ha comunque seguito attraverso il proprio vice. Sarà lui stesso, insieme agli altri componenti del Cda, a redigere il documento che verrà trasmesso in Regione. “Su Timpazzo c’è forte preoccupazione – dice – nel documento, riporteremo tutto quello che fino ad oggi ci siamo detti. Tutti i sindaci sono preoccupati, perché rischiamo di trovarci con una discarica satura, nell’arco di poco più di un anno. Il documento verrà sicuramente trasmesso in Regione, prima del 12 novembre e lo invieremo anche al presidente Musumeci. Purtroppo, ad oggi, non ci sono certezze sulla durata di questa emergenza, che sta mettendo in difficoltà la discarica. Con 950 tonnellate al giorno, la situazione è diventata abnorme. Fin dal primo momento, quando la Regione ha disposto l’aumento dei conferimenti, mi sono opposto e ci sono due note che lo confermano. Una disponibilità non c’è mai stata e chi dice il contrario sa di mentire. Tutto questo, con documenti ufficiali alla mano, è emerso anche nel corso del tavolo tecnico che si è tenuto in Regione. L’aumento è stato imposto con un’ordinanza”. Balbo e il cda, in base al mandato ricevuto dall’assemblea della Srr, sanno di doversi cimentare anche con un nuovo piano d’ambito. La linea, però, già sembra piuttosto chiara. “L’unico modo per preservare la discarica è strutturare un ciclo dei rifiuti che punti su impianti alternativi, così da proseguire sulla via dell’economia circolare – aggiunge – i rifiuti devono alimentare impiantistica innovativa, per la produzione di energia sostenibile. Mi riferisco anche al biometano. Siamo in contatto con multinazionali, che vorrebbero investire. Le aree limitrofe a Timpazzo, che abbiamo acquisito, possono essere utili per collocare nuovi impianti, visto che il vincolo riguarda esclusivamente la realizzazione di altri siti di conferimento. La logica dei rifiuti zero vuole che proprio il rifiuto entri nel ciclo per la produzione di energia alternativa. Gli impianti innovativi devono avere priorità. Un inceneritore? Non è mai stato oggetto di discussione e non rientra nei programmi”.