Ballottaggio, alle 12 affluenza al 6,08 per cento: netta riduzione rispetto al primo turno

Gela. I due candidati rimasti in lizza per Palazzo di Città, Grazia Cosentino e Terenziano Di Stefano, hanno votato questa mattina. I seggi non fanno registrare grandi affluenze, almeno sulla base del dato rilevato alle ore 12. Al voto, fino ad ora, hanno partecipato 3.928 elettori, con il 6,08 per cento.