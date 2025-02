Bambini in bici travolti a Settefarine, aperta indagine: approfondimenti per ricostruire la dinamica

Gela. L’impatto, molto violento, risale alla scorsa settimana. Tra le strade del quartiere Settefarine, un’auto, con a bordo due persone, ha travolto altrettanti bambini, in strada in sella alle biciclette. E’ stata aperta un’indagine che riguarda la donna alla guida della vettura. Per uno dei bambini, di appena nove anni, è stato necessario il trasferimento in elisoccorso a Catania. Come abbiamo riferito, non ci sarebbero conseguenze cerebrali. E’ stato operato agli arti, per le ferite dello scontro. Ha comunque risposto a tutti gli stimoli. Anche l’altro bambino, successivamente, ha avuto l’esigenza di essere sottoposto ad accertamenti ulteriori al “Sant’Elia” di Caltanissetta. I pm della procura stanno sviluppando approfondimenti e ipotizzano il reato di lesioni gravissime. L’auto è stata sottoposta a sequestro. A bordo c’erano la donna indagata e il compagno.