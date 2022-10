Banca del Fucino, al via la divisione Health & Pharma

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino – capogruppo di Igea Banca – ha dato il via alla nuova divisione Health & Pharma guidata da Marco Alessandrini.La struttura ha la sua sede principale a Roma presso i nuovi locali di Piazza San Lorenzo in Lucina e riunisce un gruppo di professionisti con una lunga esperienza e approfondita conoscenza dai fabbisogni finanziari degli operatori del settore salute. Marco Alessandrini ha fatto il suo ingresso in Banca del Fucino per disegnare e implementare l’organizzazione di questa nuova area di business che offre servizi e prodotti specifici per le farmacie, per le aziende ospedaliere e i loro fornitori, per i medici e, in generale per tutti gli operatori sanitari.La divisione opererà su tutto il territorio nazionale. La gamma di servizi include conti correnti, sistemi di incasso e pagamento, finanziamenti, assicurazioni e previdenza, e conto anticipo DCR (Distinte Contabili Riepilogative). Marco Alessandrini ha iniziato la sua carriera bancaria nel 1980 presso la Banca Nazionale del Lavoro, dove nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di crescente importanza prima di assumere nel 2012 la responsabilità della rete agenzie della BNL. Nel 2015 viene distaccato in Credifarma SpA dove viene nominato Amministratore Delegato. Nel 2018 passa in Banca Ifis con la carica di Amministratore Delegato di Credifarma e Responsabile della business unit Farmacie. A luglio del 2022 entra in Banca del Fucino SpA con l’obiettivo di contribuire alla crescita e allo sviluppo della nuova Divisione Health & Pharma.”La filiera della salute rappresenta oltre il 10% del Pil italiano e dà lavoro a quasi 2,5 milioni di persone, posizionandosi come un settore trainante dell’economia italiana con specifiche necessità finanziarie. L’obiettivo della divisione Health & Pharma è rispondere a queste esigenze con prodotti specifici e una rete di esperti in grado di interpretare le dinamiche del settore”, ha spiegato Marco Alessandrini, Responsabile Divisione Health & Pharma di Banca del Fucino. – foto ufficio stampa Banca del Fucino -(ITALPRESS).