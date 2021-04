Bancarotta e autoriciclaggio, blitz finanza: 8 coinvolti e una società sequestrata

Gela. Dalla bancarotta fino all’autoriciclaggio. Sono otto i provvedimenti restrittivi che da questa mattina i militari della guardia di finanza stanno eseguendo in città, nei confronti di altrettante persone. E’ scattato anche il sequestro della società al centro delle verifiche, che ha un valore complessivo di non meno di tre milioni di euro. Le attività sono in corso, condotte dai finanzieri del gruppo di Gela, coordinati dal capitano Giuseppe Gradillo, e da quelli del nucleo di polizia economico-finanziaria di Caltanissetta. L’indagine è condotta dai pm della procura. Viene contestato anche il falso in attestazioni e relazioni.